Ульяновск, , 11:48 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество официально подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 109 и 101. Также зафиксированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 3 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 47 986 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 101.

Вылечились 44 496 человек, доля выздоровевших составила 92,73%. В том числе за последние сутки выздоровели 109 человек. В настоящее время в Ульяновской области 2660 пациентов продолжают лечение от COVID-19.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 830 человек.

По данным минздрава Ульяновской области, в 2020 году на борьбу с COVID-19 было направлено более 3,8 млрд рублей. За год средняя продолжительность жизни увеличилась почти на год и достигла 73,7 лет.