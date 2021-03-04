Благовещенск, , 06:37 — REGNUM В Приамурье за последние сутки, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, скончались от COVID-19 ещё три человека. За весь период пандемии в области умер 181 носитель коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в области за прошедшие 24 часа выявили ещё 38 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 36). Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 21 человек (55%) болеет ОРВИ. У 16 пациентов (42%) на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию. Один заразившийся (3%) переносит заболевание бессимптомно.

За всё время в Приамурье инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 127 человек. В области провели более 804 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, американские медики впервые выявили пациентов, в организмах которых следы коронавируса сохранялись в течение полугода и более. Об этом говорится в статье на портале препринтов материалов в области медицинских исследований medRxiv.