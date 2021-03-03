Сочи, Краснодарский край, , 11:52 — REGNUM В Сочи решением суда на 30 суток была приостановлена деятельность частного медицинского центра, который занимался тестированием на коронавирус. Об этом 3 марта со ссылкой на управления Роспотребнадзора и службу судебных приставов сообщили местные СМИ. Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора, был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ

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»Сотрудники компании грубо нарушали санитарные нормы и правила при проведении обследований пациентов на заболевание COVID-19. Лаборанты допускали нарушение правил безопасности работы с микроорганизмами нескольких групп патогенности, и более того — забор анализов вообще отсутствовал в перечне работ и услуг», — цитирует «Новая Кубань» представителей УФССП.

Деятельность лаборатории была приостановлена, помещения опечатаны. В настоящее время работа лаборатории возобновлена.