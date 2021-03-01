Иркутск, , 09:04 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1896 человек, причём 22 из них погибли только за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 1 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 115 человек (+682 за выходные). Госпитализированы 1896 пациентов (+119 за выходные). Выздоровели 52 603 пациента (+752 за выходные). Ещё 234 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+5 за выходные).

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