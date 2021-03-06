Москва, , 12:10 — REGNUM За истекшие 24 часа в столице России было выявлено 1820 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в Москве стало составлять 988 861.

Также сообщается, что за это же время в столице России от COVID-19 скончались 50 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 347.

При этом уточняется, что на данный момент в Москве 909 692 человека вылечились от нового заболевания, 1922 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в столице России был выявлено 1757 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.