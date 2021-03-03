Улан-Удэ, , 07:24 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 037. Об этом утром 3 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 028 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 719 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 752 больных. На амбулаторном лечении находятся 809 человек, наблюдается 108 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 31 757 (+170) человек.

В реанимации остаётся 81 пациент в тяжёлом состоянии (52 — старше 65 лет). В том числе 45 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (26 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,5% — из 1066 перепрофилированных коек занято 752.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 33 939 (100 новых случаев за сутки).

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