Красногорск, , 16:21 — REGNUM В Подмосковье пункты вакцинации от коронавируса открыли в 42 клубах «Активное долголетие». Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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По оценке регионального министерства социального развития региона, около 3,5 тыс. участвующих в проекте пенсионеров уже сделали прививки от COVID-19.

«В целях сохранения здоровья и безопасности участников проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители старшего поколения допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличия антител», — отмечено в сообщении.

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