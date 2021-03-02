Чита, , 09:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 927 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки.

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Из них 37 127 пациентов (+106 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 730 человек (+4 пациента за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 67 (-10 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 24 (-4 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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