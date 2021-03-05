Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Медики, пострадавшие на службе от COVID-19, могут в 2021 году получить компенсации за счёт средств резервного фонда городского правительства. Об этом 5 марта сообщили в Смольном. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Из резервного фонда правительства Петербурга на выплаты медикам выделят 3 млрд 143 млн рублей.

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Помимо врачей на выплаты имеют право водители неотложек, а также члены семей погибших.

«Выделенные из резервного фонда средства позволят предоставить выплаты не менее чем 3192 медицинским работникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи. Их заявления уже рассмотрены специальными комиссиями медицинских учреждений, по ним приняты положительные решения», — заявили в городской администрации.

Кроме того, из указанной суммы компенсации получат как минимум 7286 работников, которые по решению специальных комиссий могут быть признаны пострадавшими.