Йошкар-Ола, , 12:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 марта выявили 25 новых случая заражения коронавирусом. Последний раз аналогичный прирос зараженных фиксировался по состоянию на утро 3 октября. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 845 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 596 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 49 человек. 172 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1077 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 178 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 393 человека, из них у 388 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписан 31 пациент, при этом госпитализированы 36 жителей Марий Эл.