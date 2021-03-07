Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 марта.

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Пол и возраст умерших не уточняется.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 3 тыс. 220 человек.

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