Ещё два ковид-пациента скончались в Ростовской области
Ростов-на-Дону,
7 марта 2021, 11:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 марта.
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Пол и возраст умерших не уточняется.
За весь период пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 3 тыс. 220 человек.
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История вопроса
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.