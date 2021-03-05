Грозный, , 15:35 — REGNUM В Чечне к 5 марта привились от коронавируса около 25 тыс. жителей. Только за последнюю неделю число участников вакцинации увеличилось почти на 6 тыс. человек. Записались на прививки через портал Госуслуг около 8 тыс. жителей региона.

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При этом, как отметили в минздраве субъекта, «доля вакцинированных из приоритетной группы лиц 60 лет и старше незначительна — чуть больше 7%». В пресс-службе ведомства подчеркнули, что заболевание COVID-19 у лиц в возрасте протекает гораздо серьезнее, чем у молодых, выше у них и смертность.

«В Чеченской Республике 28% от всех пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении — это люди 60 лет и старше», — сообщили в минздраве.

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