Сыктывкар, , 23:10 — REGNUM В Коми прививку от COVID-19 сделали 18 082 человека, из них более 8 тысяч — лица старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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С начала вакцинации в регион поступило 30 600 доз вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V). Для вакцинации организованы 109 мобильных бригад, которые действуют на базе более 20 медучреждений. Кроме того, в республике работают 25 передвижных мобильных комплекса.

Напомним, ранее глава Коми Владимир Уйба заявил о трудностях с транспортировкой вакцины «Спутник V» в отдаленные населенные пункты и попросил минздрав увеличить поставки вакцины «ЭпиВакКорона», условия хранения которой обеспечить проще.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми планируют вакцинировать от COVID-19 более 60 тысяч человек.