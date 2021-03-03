Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Очередь на вакцинацию от коронавируса в Екатеринбурга превысила показатель в 62 тыс. человек. Об этом заявил главный эпидемиолог городе Александр Харитонов на брифинге.

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Сейчас в Екатеринбурге привили 56,6 тыс. человек. Однако очередь на вакцинацию ещё больше — более 62 тыс. человек.

«Вас вносят в определенную очередь. При подходе этой очереди вам сообщат, когда вы должны прийти в прививочный кабинет», — уточнил Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 78,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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