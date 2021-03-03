Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM Побочные реакции на прививку «Спутник V» чаще возникают у молодых людей, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на брифинге.

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По словам специалиста, с негативными эффектами чаще сталкиваются молодые люди. «У пожилых, по всей видимости, организм более часто встречался с возбудителями и вирусами, и поэтому, наверное, более крепкий», — считает Харитонов.

Сам эпидемиолог уже привился «Спутником V», никакой реакции от прививки у врача не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге стоят в очереди на вакцину от COVID-19 более 62 тыс. человек.

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