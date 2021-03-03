Петрозаводск, , 10:33 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 104 новых носителя коронавируса, что на семь человек больше, чем сутками ранее. Также в регионе второй день подряд фиксируется по три летальных случая от COVID-19. Об этом 3 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых инфицированных признаки заболевания ковидом имеет 101 человек, из них 33 человека имеют симптомы средней тяжести, два человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Всего в стационарах региона находятся 528 пациентов, у большинства из них — 450 человек — состояние средней тяжести, 69 человек в тяжелом, девять — в крайне тяжелом состоянии, в том числе четверо на инвазивной ИВЛ.

С начала пандемии в Карелии было выявлено 41 222 случаев заражения, 37 145 человек выздоровели, в том числе 158 — за прошедшие сутки. Скончались 314 человек, в том числе трое — за минувшие сутки.

2 марта в Кондопожской ЦРБ скончалась жительница Кондопоги, 1944 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Пийтсиеки, 1956 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска, 1971 года рождения.

Также с начала пандемии в Петербурге регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 28 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 135 человек. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5109 пациентов 120 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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