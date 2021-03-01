Абакан, , 10:27 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, будет продлён. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Уточняется, что действующий до 7 марта режим повышенной готовности продлят ещё на месяц — до 4 апреля включительно. Это решение было принято 1 марта на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В постановление республиканского правительства № 102 будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в Хакасии выявлено 21 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 124 человека, скончались 453 пациента с COVID-19.

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