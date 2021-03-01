Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Ленинградской области продолжается незначительный рост числа выявленных зараженных на фоне увеличения тестирования на коронавирус. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 153 новых случая, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 1 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В свою очередь в региональном оперативном штабе уточнили, что новые случаи выявлены в 64 населенных пунктах во всех 17 районах региона. Как и ранее, наибольшее число инфицированных выявлено в одном из самых крупных районов, Всеволожском — 34 человека, в том числе 14 — во Всеволожске и шесть в Мурино. Следом большое количество зараженных подтверждено в Выборге (13).

По состоянию на утро 1 марта в Ленобласти развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19. Из них свободно коек 379 (29,2%), в том числе 147 коек в палатах реанимации.

Таким образом с начала пандемии в Ленобласти было выявлено 36 151 зараженный, из них 32 557 выздоровели, в том числе 96 — за прошедшие сутки. Умерло 648 жителей, в том числе семь новых летальных исходов от COVID-19 было выявлено в последний день зимы.

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