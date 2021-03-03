Чита, , 11:18 — REGNUM В Забайкальском крае, где продолжают ежедневно выявлять более 100 новых носители коронавируса, рассматривают вопрос снятия части карантинных ограничений. Как сообщает 3 марта пресс-служба правительства региона, с 10 марта предлагается снять ограничения во времени, введенные ранее в работу пунктов общественного питаний, кинотеатров, театров, других концертных организаций.

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Наряду с этим, ограничения в работе клубов и танцплощадок пока сниматься не будут, обязанность соблюдение социальной дистанции и масочного режима сохраняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в Забайкалье 37 239 пациентов (+112 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 733 человека (+3 пациента за сутки).

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