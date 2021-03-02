Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В больнице № 14 Екатеринбурга вернут к плановой работе терапевтический корпус. Об этом сообщил депутат Алексей Вихарев в Facebook.

Корпус принимал больных COVID-19 около года. Всего удалось госпитализировать около двух тысяч человек с инфекцией за этот период.

Стационар решили перевести на плановые рельсы, так как в городе уменьшается число новых пациентов с коронавирусом. Ещё два корпуса больницы продолжат работать в «красной зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2021 года в регионе зафиксировали минимальное число новых носителей коронавируса за последние месяцы.

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