Мурманск, , 13:47 — REGNUM В Мурманской области бесплатные противовирусные лекарства получили более 67 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Отмечается, что среди получивших медикаменты — 24 713 человек были больны COVID-19, у 26 222 была диагностирована ОРВИ.

Напомним, с июля 2020 года в регионе предоставляют противовирусные лекарства всем пациентам с симптомами ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали почти 26 тысяч человек.