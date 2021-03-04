Москва, , 13:57 — REGNUM Усиливающаяся демагогия чиновников лучше всяких соцопросов показывает масштаб социального недовольства и падения уровня доверия как к губернаторам, так и всей власти. Об этом ИА REGNUM заявил автор телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко.

«Ковидокризис и сокращение доходной базы регионов приводит к существенному сокращению операциональных возможностей региональных администраций. Их ресурсы ограничены, а масштаб нерешенных проблем в регионах увеличивается как снежный ком. В этих условиях губернаторы все чаще демонстрируют демагогию. Ростовский губернатор отчитывает главу города за уборку снега, аналогичное делает и губернатор Пензенской области (и грозится заставить чиновников ходить пешком). В Туве глава отчитывает чиновников за отсутствие исследования причин бедности, а в Забайкалье и Белгородской области руководители устраивают «флешмобы» с испорченными телефонами.

Своей демонстративно жесткой риторикой и публичной поркой подчиненных губернаторы пытаются отбить многочисленный негатив по поводу социально-экономических проблем и сезонных факторов (плохая уборка снега в городах, провалы антиковидной политики). Усиливающаяся демагогия — лучше всяких соцопросов показывает масштаб социального недовольства и падения уровня доверия губернаторам, как и всей власти.

Дмитрий Михайличенко Такое позиционирование вызывает иронию. В обществе понимают, что управленческие проблемы не от дефицита жесткости, которую губернаторы готовы демонстрировать, а от общей неэффективности управления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского краяАлександр Осипови заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку COVID-19, но не смогли этого сделать.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

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