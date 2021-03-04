Архангельск, , 14:14 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 120 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 37 архангелогородцев, 12 северодвинцев, 11 жителей Вельского района, 9 котлошан. По 5 — в Няндомском и Плесецком районах, по 4 — в Коношском, Пинежском и Красноборском районах, по 3 — в Коряжме, Вилегодском, Котласском, Онежском, Устьянском и Холмогорском районах, по 2 — в Мирном, Каргопольском, Мезенском и Приморском районах, по 1 — в Ленском, Лешуконском и Шенкурском районах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 4111 человек.

По данным штаба, с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 53 021 житель региона, 195 из них были признаны здоровыми накануне, 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались 815 человек.