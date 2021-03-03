Симферополь, , 13:38 — REGNUM Пандемия коронавируса в мире завершится к 2022 году. Такое мнение выразил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, сообщила пресс-служба вуза 3 марта.

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По мнению эксперта, фиксируемый в настоящее время спад заболеваемости COVID-19 является естественным явлением, он объясняется большим число переболевших, началом вакцинации и формированием коллективного иммунитета. Ученый также уверен, что через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым фиксируется стойкая тенденция к снижению прироста новых носителей коронавируса, уровень заболеваемости в регионе стабильно ниже среднероссийской. Власти региона рассчитывают, что в курортный сезон Крым вступит без большинства ограничений.