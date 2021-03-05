Москва, , 17:18 — REGNUM В январе 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 21 511 человек в России. Такие данные приводит 5 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Сообщается, что ещё в 4781 случаях за январь COVID-19 предположительно стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза необходимы дополнительные медицинские исследования.

Кроме этого, в 2388 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В январе было зафиксировано 8427 таких случаев.

Напомним, в декабре 2020 года, согласно данным Росстата, COVID-19 был признан основной причиной смерти 25 980 человек, ещё 18 455 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.