Псков, , 12:05 — REGNUM В Псковской области не отмечается снижение динамики заболевания. За минувшие сутки в регионе было выявлено 99 новых инфицированных и при этом выписан всего 21 выздоровевший. Сложившаяся ситуация не устраивает губернатора региона Михаила Ведерникова и по его словам, действующие ковидные меры будут скорректированы в первую неделю весны.

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По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Псковской области было выявлено 32 095 инфицированных жителей. Из них выздоровели 21 086 человек, еще 10 840 продолжают лечение. Умерли 169 человек, в том числе один летальный исход от COVID-19 был зарегистрирован 28 февраля.

«К сожалению, снижения динамики распространения заболевания не наблюдается, — прокомментировал Ведерников. — На неделе проанализируем текущие показатели и степень соблюдения противовирусных мер в области. Затем соответствующим образом скорректируем действующие ограничения».

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