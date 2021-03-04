Биробиджан, , 08:34 — REGNUM В Еврейской АО на протяжении последних нескольких дней выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у трёх человек, днём ранее — также у трёх, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За всё время пандемии в области зарегистрировали 4336 носителей коронавируса.

Уже несколько дней число выздоровевших от COVID-19 пациентов в разы превышает количество заболевших. Медики за последние сутки закрыли десять больничных листов в связи с выздоровлением пациентов (днём ранее — 12). Всего в ЕАО успешно справились с болезнью 4140 человек. Новых смертельных случаев пациентов с коронавирусом в области не зафиксировано. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 119 человек.

В ковидном госпитале находятся на лечении ещё 32 носителя коронавируса, коечный фонд заполнен на 36,6%. На дому продолжают лечение 45 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили ещё 26 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост носителей SARS-CoV-2 в крае постепенно снижается: 3 марта инфицирование лабораторно подтвердилось у 28 человек, 2 марта — у 30, 1 марта — у 32.