Саратов, , 10:23 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 4 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 270 человек, за сутки инфицированы 187 жителей. Накануне заболели 188 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 361 пациент, или 90,2%, за сутки — 164 человека. Всего скончались 654 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове подтверждено 55 новых случаев, в Балаковском — 17, в Энгельсском — 16, в Балашовском — 14, в Марксовском — 11, в Вольском — 10, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 60 лет — 84 пациента, 36 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 33 человека — в возрасте от 40 до 49 лет, 20 — от 30 до 39 лет, четверо — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у восьми человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 228 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,4 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 марта выявили 1854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1875 новых носителей коронавируса.

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