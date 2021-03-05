Майминский район, Алтай, , 09:08 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 56-летний житель Чойского района и житель Майминского района 90 лет скончались в январе.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Общее число летальных случаев за весь период пандемии в республике, таким образом, достигло 198. 178 человек скончались непосредственно от от COVID-19, ещё 20 носителей коронавируса скончались по иным причинам.