Саранск, , 13:53 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1946 года рождения был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — острый инфаркт миокарда, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 165 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в регионе выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 44 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 059 случаев.

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