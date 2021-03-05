Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 87 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 марта коронавирусом заразился 31 623 человека. Выздоровел 29 881 человек, скончались 299 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).