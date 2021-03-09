Москва, , 08:19 — REGNUM На сегодняшний день недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в четырёх российских регионах. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"На девятой неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению был превышен в четырёх субъектах», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ у детей до шести лет в регионах РФ не зарегистрировано, в одном из субъектов превышен недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7−14 лет и еще в 16 — для лиц старше 15 лет.

«На девятой неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы негриппозной этиологии», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Брайанд заявила, что принятые странами меры для борьбы с COVID-19 позволили в значительной степени сократить заболеваемость гриппом.