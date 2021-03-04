Псков, , 12:11 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 марта в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. Также в статистику добавились два новых летальных исхода от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

"Вспышка заболевания в Свято-Введенском монастыре снята с контроля Роспотребнадзора. В Псковской области осталось четыре действующих очага», — отметил глава региона Михаил Ведерников.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 32 366 случаев инфицирования. Выздоровели 21 373 заболевших, в том числе 155 человек выписаны за минувшие сутки. Жертвами ковида стали 175 человек.

За всё время в регионе проведено 282 957 тестов на коронавирус, в том числе 1441 — за минувшие сутки.

«Бездумное снятие ограничений в текущей ситуации нецелесообразно и опасно, — заявил на своей странице в соцсети губернатор Михаил Ведерников, комментируя недавние решения оперштаба о сохранении действующего режима ограничений, с небольшими послаблениями. — Есть риск третьей волны во второй половине весны. Всем нужно к ней подготовиться и сделать всё, чтобы её предотвратить. Сейчас лучшее время для вакцинации, когда есть возможность защитить себя и близких перед новым пиком распространения заболевания».

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области пока сохранят действующие ограничения по коронавирусу