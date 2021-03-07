Брянск, , 11:45 — REGNUM В Брянской области 7 марта подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1741 тест.

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Всего в Брянской области выявлены 33 тыс. 542 носителя коронавируса. Выздоровели 32 тыс. 696 человек, в том числе 105 пациентов выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе выполнено 469 тыс. 897 исследований на коронавирус.