Курган, , 15:15 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 62 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрировано в Кургане, сообщает 3 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 65 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 3 марта выявлено 17 905 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 915 человек, скончались 307 пациентов с COVID-19.