Салехард, , 11:44 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 3 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 36 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 3 марта 37 215 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 292 человека, 401 пациент с COVID-19 скончался.