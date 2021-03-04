Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 4 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель продолжает снижаться. Для сравнения, на 3 марта за сутки зафиксировано 75 фактов заражения.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 903 носителя коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 1923,66 случаев заболевания.

Оправился от коронавирусной инфекции 35 151 человек, в том числе 59 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 623 оренбуржца, из них трое — за минувшие сутки.