Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Петербурге три стационара вывели свои койки из работы с COVID-19. Об этом 1 марта сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

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Так, полностью к штатному режиму работы вернулась больница Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, там обратно перепрофилировали забрали 178 коек.

Из инфекционного коечного фонда Первого Санкт-Петербургского государственного университета им. Павлова вывели 194 койки, сохранив 56 мест для пациентов с коронавирусом.

Кроме того, из работы с новой COVID-19 вывели 281 койку Александровской больницы, сохранив для таких пациентов только 419 мест.

Таким образом в целом коронавирусный коечный фонд Петербурга уменьшился на 650 коек.

Добавим, сегодня в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 17 стационарах (13 городских и четыре федеральных). В них развернуты 6944 инфекционные койки, из которых свободны 1510, или 21,7%.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уже предупреждал, что с 1 марта ряд стационаров полностью или частично прекращают прием больных с COVID-19, среди них он называл Александровская больница, НМИЦ им. Алмазова, СЗГМУ им. Мечникова и ПСПбГМУ им. Павлова.