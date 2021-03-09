Казань, , 09:21 — REGNUM В Татарии в феврале текущего года зарегистрировано заметное снижение уровня забоеваемости новой коронавирусной инфекцией, но доля внебольничных пневмоний увеличилась на 26%. Об этом заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

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Всего по итогам последнего зимнего месяца в регионе зарегистрирован 1931 новый случай COVID-19, что меньше январского показателя на 30%. В структуре заболевших преобладают жители старше 60 лет (43%). Доля внутрисемейных заражений превалирует и достигает 70%. По словам руководителя ведомства, первостепенной задачей является максимальная иммунизация населения старше 60 лет от COVID-19, уточнила Патяшина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 5 марта, прошли 89 223 жителя. Всего в республику поступило 115 822 комплекта доз вакцины «Спутник V», использовано 77% препарата.

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