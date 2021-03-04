Челябинск, , 19:15 — REGNUM В Челябинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 87 534 человек. Об этом заявили журналистам в минздраве региона.

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Это 75% о общего объёма поставки на Южный Урал. Из них второй компонент поставили уже 39 286 граждан.

Вакцинация идёт в 122 пунктах, действующих более чем в 60 медорганизациях. Отметим, всего Челябинская область получила 115 992 дозы вакцины.