Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 марта. Днём ранее, 28 февраля, в регионе было зарегистрировано 108 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 921 человека, 2091 человек находятся на лечении, 27 тыс. 572 человек выздоровели, 258 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (427), в Обнинске (174), Боровском (125) и Малоярославецком (116) районах.

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