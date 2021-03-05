Чита, , 06:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 218 человек, причём 97 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 37 480 пациентов (+111 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 738 человек (+3 пациента за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 75 (+1 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 30 (за сутки данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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