Пенза, , 11:39 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 592 пациента, или более 89,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 144 человека. Об этом 1 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 459 жителей области, за сутки заболели 157 человек. Накануне носителями инфекции стали 163 пензенца. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 440 пациентов, новых жертв за сутки не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, среди регионов по числу новых заражений лидируют Москва (2097 случаев) и Санкт-Петербург (943). Также в первую пятёрку попали Подмосковье, Нижегородская и Воронежская области. Всего новые носители вируса по данным на 1 марта выявлены в 84 субъектах РФ. В стране за пандемию подтверждено 4 257 650 случаев заражения коронавирусом.

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