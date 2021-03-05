Барнаул, , 07:20 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2388 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 600 человек, +28 за сутки) и ОРВИ (25 008 человек, +95 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 342 (-5 пациентов за сутки), из них 100 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2056 детей (+16 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (44 054 человека, вновь +128 за сутки) новый вирус победили 39 365 человек (вновь +108 за сутки).

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