Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области рассматривается вопрос о снятии коронавирусных ограничений. Речи идёт об отмене ковидных запретов в тех муниципальных образованиях, которые находятся в «зелёной» и «жёлтой» зонах на санитарной карте региона. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил донской губернатор Василий Голубев.

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«Мы рассматриваем все предложения сейчас. Если увидим, что ситуация стабильна, нет никаких угроз, то соответствующие документы согласуем и они будут подписаны», — сказал глава региона.

Голубев не исключил, что смягчение «коронавирусного режима» коснётся работы медучреждений и службы занятости населения, а также даст возможность проведения спортивных состязаний на Дону.