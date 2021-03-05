Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Петербурге уровень распространения коронавируса пока сохраняется на уровне менее тысячи новых случаев в сутки. Об этом сообщает в пятницу, 5 марта, федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе выявили 983 новых зараженных, накануне их было всего на три человека больше. Всего за время пандемии подтверждено заражение 371 988 петербуржцев.

Выздоровел от COVID-19 за это же время 310 751 пациент, включая 2591 выписанного за последние сутки.

Добавим, в России за сутки выявили 11 024 новых случая заражения, их общее число достигло 4 301 159.

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