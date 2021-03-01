Ростов-на-Дону, 1 марта 2021, 12:58 — REGNUM За истекшие сутки в Ростовской области не зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 марта.
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«За минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от COVID-19», — уточняется в сообщении.
Напомним, что в Ростовской области зарегистрировано 3 тыс. 115 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
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