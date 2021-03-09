Липецк, , 12:03 — REGNUM В Липецкой области 9 марта подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 25 тыс. 591 положительный результат исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 161 человек был выписан после курса лечения, в том числе 77 — за последние сутки. 457 человек скончались.