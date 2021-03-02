Красноярск, , 11:23 — REGNUM По состоянию на 2 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 62 882 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 159 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

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Темп прироста за сутки составил 0,3%. Выздоровели 150 человек. За весь период пандемии в Красноярском крае после COVID-19 выздоровели 58 150 человек.

В регионе проведено уже 2 406 180 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в крае было подтверждено 155 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 человек.

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