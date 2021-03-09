Черкесск, , 15:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число подтвержденных тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно снижается. По данным федерального оперативного штаба на 9 марта, за минувшие сутки выявлено всего 22 носителя инфекции. Это наименьший показатель с начала октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Общее число заразившихся в республике за все время достигло 19 327 человек. Выздоровели и сняты с учета 17 682 пациента. Не удалось справиться с болезнью 64 жителям Карачаево-Черкесии.

В настоящее время численность «активных» больных в субъекте составляет 1581 человек. Из них госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 197 пациентов. Остальные лечатся амбулаторно под контролем медиков.